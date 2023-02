La Juventus ha battuto un altro record assurdo, ma non lo sa nessuno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Juventus è la squadra più nobile e titolata d’Italia, per questo motivo tanti record sono davvero assurdi e in pochi li conoscono. La Vecchia Signora è una realtà davvero straordinaria e che ha dimostrato nel corso della propria leggendaria storia di aver infranto una serie incredibile di record e di primati, con i bianconeri che hanno saputo vincere tra il 2011 e il 2020 ben 9 Scudetti consecutivi. Si tratta di un risultato davvero eccezionale e che permette così di elevare Madama come la miglior squadra italiana di sempre, accertando così ancora di più un primato che aveva già in precedenza. Prima delle nove vittorie consecutive, il precedente record parlava di un totale al massimo di cinque campionati di fila vinti ed erano in totale tre squadre a esserci riuscite: Juventus, Torino e ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laè la squadra più nobile e titolata d’Italia, per questo motivo tantisono davvero assurdi e in pochi li conoscono. La Vecchia Signora è una realtà davvero straordinaria e che ha dimostrato nel corso della propria leggendaria storia di aver infranto una serie incredibile die di primati, con i bianconeri che hanno saputo vincere tra il 2011 e il 2020 ben 9 Scudetti consecutivi. Si tratta di un risultato davvero eccezionale e che permette così di elevare Madama come la miglior squadra italiana di sempre, accertando così ancora di più un primato che aveva già in precedenza. Prima delle nove vittorie consecutive, il precedenteparlava di un totale al massimo di cinque campionati di fila vinti ed erano in totale tre squadre a esserci riuscite:, Torino e ...

