La guerra in Ucraina vicina al punto di non ritorno. Putin revoca il decreto che garantiva la sovranità della Moldavia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La guerra in Ucraina rischia di allargarsi. Dopo il viaggio di Joe Biden a Kiev che ha irritato non poco la Russia, il presidente Vladimir Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione separatista sostenuta da Mosca che confina con l' Ucraina e dove la Russia ha truppe. guerra in Ucraina, Putin mette nel mirino la Moldavia A raccontarlo è il Guardian che spiega come il decreto, che comprendeva una componente moldava, delineava la politica estera russa di 11 anni fa che presupponeva relazioni più strette con Ue e Usa.

