La Generazione Z senza patente e il rischio di scordarsi della provincia

«I giovani si stanno disinnamorando delle automobili». È il titolo di un recente articolo dell'Economist dedicato a una svolta culturale, innescata da motivi economici, sociali, ambientali e di sicurezza, che sta interessando tutti i Paesi più ricchi e sviluppati. Si tratta di un contenuto rilevante, perché l'autorevolezza della testata ha fornito ulteriore legittimità a un fenomeno che non è l'invenzione di una nicchia di «ambientalisti radical chic», aiutando il tema a riposizionarsi nell'immaginario collettivo. L'articolo è stato pubblicato a pochi giorni di distanza da un pezzo simile del Washington Post, e questo denota il recente cambio di direzione della stampa internazionale. La patente non è più un rito di passaggio necessario per diventare – e sentirsi – adulti, emanciparsi, essere autonomi e allineati rispetto ai coetanei.

