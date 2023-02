La fragilità della terra vista dallo spazio, l'astronauta Cheli partecipa al progetto BG4SDGs di Banca Generali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se guardi la terra dallo spazio problemi come la deforestazione, la siccità o lo scioglimento dei ghiacciai si trasformano da concetti astratti in vere immagini. Queste le parole dell'astronauta Maurizio Cheli che ha partecipato ad un nuovo ciclo di incontri BG4SDGs promosso da Banca Generali per la sostenibilità e la salvaguardia del pianeta. “Una linea blu sottile all'orizzonte con alle spalle il buio dell'universo: stiamo parlando dell'atmosfera e di quanto essa sia simbolo della fragilità del nostro Pianeta” ha raccontato l'astronauta e pilota durante l'intervista organizzata dalla Banca guidata dall'Ad Gian Maria Mossa nell'ambito del ciclo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se guardi laproblemi come la deforestazione, la siccità o lo scioglimento dei ghiacciai si trasformano da concetti astratti in vere immagini. Queste le parole dell'Maurizioche hato ad un nuovo ciclo di incontripromosso daper la sostenibilità e la salvaguardia del pianeta. “Una linea blu sottile all'orizzonte con alle spalle il buio dell'universo: stiamo parlando dell'atmosfera e di quanto essa sia simbolodel nostro Pianeta” ha raccontato l'e pilota durante l'interorganizzata dallaguidata dall'Ad Gian Maria Mossa nell'ambito del ciclo di ...

