La fragilità della terra vista dallo spazio, l'astronauta Cheli partecipa al progetto BG4SDGs di Banca Generali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel 15esimo appuntamento di BG4SDGs la Banca del Leone ha posto l'attenzione sulla salvaguardia del pianeta e in particolare ha affrontato alcune delle tematiche relative al 15esimo SDGs "Vita sulla terra". Se guardi la terra dallo spazio problemi come la deforestazione, la siccità o lo scioglimento dei ghiacciai si trasformano da concetti astratti in vere immagini. Queste le parole dell'astronauta Maurizio Cheli che ha partecipato ad un nuovo ciclo di incontri BG4SDGs promosso da Banca Generali per la sostenibilità e la salvaguardia del pianeta. "Una linea blu sottile all'orizzonte con alle spalle il buio dell'universo: stiamo parlando dell'atmosfera e di quanto essa sia simbolo ...

