La febbre per le primarie riporta il Pd sopra il M5S Bonaccini vince con il 60%. Addio a Conte e Articolo 1 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Per la prima volta da mesi il Pd torna sopra il Movimento 5 Stelle. Oggi, 22 febbraio 2023, Porta a Porta pubblica il sondaggio, realizzato da Euromedia Research, relativo al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, per il campione di Euromedia, Fratelli... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Per la prima volta da mesi il Pd tornail Movimento 5 Stelle. Oggi, 22 febbraio 2023, Porta a Porta pubblica il sondaggio, realizzato da Euromedia Research, relativo al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, per il campione di Euromedia, Fratelli... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoITA333 : @valy_s E se.. Una settimana sparita per la febbre. Poi il viaggio con l inchino in TV. E se... Se qualcuno avesse… - sophsdreams : Mado mi è venuta la febbre per la terza volta quest'inverno BASTAAAAA - Stefaniaficare1 : Un rimedio per febbre alta brividi e nausea? Oltre a chiamare il prete per la benedizione dico.. - sujismybae : in tutto questo da quando ho avuto la febbre la tosse non mi è passata e ieri che sono stato tutta la giornata a la… - pipippapero : RT @E__l__e__: Gente che mi ha rotto i coglioni per 3 anni con isolamento, mascherina e fragili, stasera ha portato al ristorante (stesso m… -