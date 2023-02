La famiglia di Nick Davis è la più scandalosa del mondo | ecco perché

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) SOCIAL.a detta sua è “l’uomo più fortunato del”. In questo momento dice di aver realizzato il suo sogno di vita e ancora delle volte non crede che tutto questo si davvero reale. Il grande sogno dell’uomo coinvolge tra donne. Andiamo a vedere di cosa si tratta. >> Marito e moglie muoiono insieme lo stesso giorno: è incredibile ciò che è successo: l’uomo con tre mogliha realizzato uno dei suoi più grandi sogni. In questo momento vive proprio la vita che desidera e detta sua “Sta vivendo un sogno”. Tutto inizia quando alla high school incontra April. I due si innamorano e si mettono insieme creando una loro piccola. Dopo qualche anno i due incontrano Jennifer. A detta di April, ...