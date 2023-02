La Delfin dei Del Vecchio dice no all’affare per i quotidiani del Nord-Est in mano a GEDI (Exor) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) C’è anche la Delfin degli eredi di Leonardo Del Vecchio (fondatore di Luxottica) tra chi si è tirato fuori dalla partita per i quotidiani del Nord-Est in mano a GEDI, il gruppo editoriale di proprietà di Exor (la holding degli Agnelli-Elkann) di cui Maurizio Scanavino è amministratore delegato. Come riportato da MF – Milano Finanza, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) C’è anche ladegli eredi di Leonardo Del(fondatore di Luxottica) tra chi si è tirato fuori dalla partita per idel-Est in, il gruppo editoriale di proprietà di(la holding degli Agnelli-Elkann) di cui Maurizio Scanavino è amministratore delegato. Come riportato da MF – Milano Finanza, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

