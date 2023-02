La cosiddetta Unione europea (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Recita l’Enciclopedia Treccani che PIIGS – lo ricordate? – l’acronimo coniato dalla stampa economica anglosassone dal 2007 indicava i cinque Paesi dell’Unione europea ritenuti più deboli economicamente: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. A causa di conti pubblici precari, scarsa competitività delle economie nazionali e alti livelli di disoccupazione, i PIIGS faticavano a ripagare i loro elevati debiti sovrani e rischiavano, di conseguenza, di uscire dalla zona euro e di contribuire all’aggravamento della crisi economica internazionale iniziata nel 2008. Prima di tutto è strano da dove giungesse la predica: preoccupazione di una crisi in sede Unione europea, paventata proprio da coloro i quali con la Brexit l’hanno aggravata. Tornando all’acronimo, esso fu giudicato offensivo da molti osservatori portoghesi, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Recita l’Enciclopedia Treccani che PIIGS – lo ricordate? – l’acronimo coniato dalla stampa economica anglosassone dal 2007 indicava i cinque Paesi dell’ritenuti più deboli economicamente: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. A causa di conti pubblici precari, scarsa competitività delle economie nazionali e alti livelli di disoccupazione, i PIIGS faticavano a ripagare i loro elevati debiti sovrani e rischiavano, di conseguenza, di uscire dalla zona euro e di contribuire all’aggravamento della crisi economica internazionale iniziata nel 2008. Prima di tutto è strano da dove giungesse la predica: preoccupazione di una crisi in sede, paventata proprio da coloro i quali con la Brexit l’hanno aggravata. Tornando all’acronimo, esso fu giudicato offensivo da molti osservatori portoghesi, ...

