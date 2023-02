La classifica dei più ascoltati (di sempre!) su Spotify Italia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Spotify Italia ha festeggiato 10 anni e per l’occasione ha rilasciato varie classifiche celebrative. C’è la classifica dei brani più ascoltati di sempre, quella delle artiste più streammate e quella degli artisti. In un mondo dove si abbattono le etichette di genere (come ha fatto X Factor che ha abolito le squadre divise per genere di nascita accogliendo a braccia aperte tutte le persone fluide) Spotify Italia ha diviso per sess0 le classifiche attirando ovviamente un po’ di critiche. Nel dubbio, l’uomo più ascoltato di sempre è Sfera Ebbasta, mentre la donna è Madame. classifica Spotify, gli artisti più ascoltati in Italia dal 2013 a oggi 1) Sfera Ebbasta 2) Guè Pequeno 3) Salmo 4) Thasup 5) ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha festeggiato 10 anni e per l’occasione ha rilasciato varie classifiche celebrative. C’è ladei brani piùdi sempre, quella delle artiste più streammate e quella degli artisti. In un mondo dove si abbattono le etichette di genere (come ha fatto X Factor che ha abolito le squadre divise per genere di nascita accogliendo a braccia aperte tutte le persone fluide)ha diviso per sess0 le classifiche attirando ovviamente un po’ di critiche. Nel dubbio, l’uomo più ascoltato di sempre è Sfera Ebbasta, mentre la donna è Madame., gli artisti piùindal 2013 a oggi 1) Sfera Ebbasta 2) Guè Pequeno 3) Salmo 4) Thasup 5) ...

