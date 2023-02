La causa del crollo all'Università di Cagliari in una perizia: "La palazzina implosa a causa del ribaltamento del condizionatore dell'aria" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Il crollo non fu determinato dal peso della pompa di calore, ma dal suo ribaltamento su un solaio già sovraccaricato in maniera eccessiva nel 1976 , quando venne rifatto il pavimento senza demolire ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Ilnon fu determinato dal pesoa pompa di calore, ma dal suosu un solaio già sovraccaricato in maniera eccessiva nel 1976 , quando venne rifatto il pavimento senza demolire ...

