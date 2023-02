La carta igienica razionata e la pretesa di chiamare la figlia «cozza» dietro la storia del marito tirchio condannato per maltrattamenti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel caso del marito condannato per maltrattamenti perché troppo avaro nei confronti della moglie ci sono anche le docce e la carta igienica razionata. E oltre agli episodi degli scontrini ci sono alcuni episodi di aggressione. Con tanto di referto medico per le contusioni. Ma pure delle strane pretese: come quella di non chiamare la figlia avuta durante il matrimonio con l’appellativo di «amore». Secondo lui la madre avrebbe dovuto chiamarla «cozza» o «vongola». Ne parla oggi l’edizione bolognese di Repubblica, citando la sentenza 6937/23 pubblicata il 17 febbraio 2023 dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione. Che racconta il caso del marito che vessava la moglie anche attraverso il «risparmio domestico». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel caso delperperché troppo avaro nei confronti della moglie ci sono anche le docce e la. E oltre agli episodi degli scontrini ci sono alcuni episodi di aggressione. Con tanto di referto medico per le contusioni. Ma pure delle strane pretese: come quella di nonlaavuta durante il matrimonio con l’appellativo di «amore». Secondo lui la madre avrebbe dovuto chiamarla «» o «vongola». Ne parla oggi l’edizione bolognese di Repubblica, citando la sentenza 6937/23 pubblicata il 17 febbraio 2023 dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione. Che racconta il caso delche vessava la moglie anche attraverso il «risparmio domestico». ...

