La carica di Moratti: 'Inter, puoi fare strada. Anche nel 2010 decollammo dopo gli ottavi' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati,disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La carica di Moratti: 'Inter, puoi fare strada. Anche nel 2010 decollammo dopo gli ottavi': La carica di Moratti: '… - Giusepp69894699 : @CarloCalenda Il primo è lei che sceglie Letizia Moratti banderuola assetata di poltrone pronta a tradire pur di ot… - hanabionweb : @lorepregliasco Scusate ma qui si dimentica che la Moratti era l’assessore al welfare in carica in Regione? Arrivat… - f64klicso : @CarrettaNiccolo Oltre alla Moratti avete candidato vecchi arnesi, trombati dai propri ex-partiti. Persone con posi… - robylum : Complimenti alla scelta della #Moratti... Sicura eletta e carica alta in giunta di cdx, si candida autonomamente xc… -