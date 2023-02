Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La carica di Lautaro: 'Adesso voglio la Champions, ecco le differenze tra Dzeko e Lukaku': 'Dopo il Mondiale adesso… - sportli26181512 : La carica di Moratti: 'Inter, puoi fare strada. Anche nel 2010 decollammo dopo gli ottavi': La carica di Moratti: '… - ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ??? D’Ambrosio: “Il Toro è un giocatore formidabile, dopo il Mondiale è arrivato con una carica diversa, da campione del… - OnlyLoveINTER : RT @GianmarcoDaria: ??? D’Ambrosio: “Il Toro è un giocatore formidabile, dopo il Mondiale è arrivato con una carica diversa, da campione del… - GianmarcoDaria : ??? D’Ambrosio: “Il Toro è un giocatore formidabile, dopo il Mondiale è arrivato con una carica diversa, da campione… -

"Sapere che l'Inter è stata ultima italiana a vincere mi inorgoglisce, ma la vita va avanti e spero che la tendenza recente del nostro calcio si inverta. Questa poi è una stagione anomala, senza ...... Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana, mentre in avanti Dzeko è favorito per affiancare... Quando serve ci dà la, non l'ho trovato ...

La carica di Lautaro: 'Adesso voglio la Champions, ecco le ... Calciomercato.com

La carica di Moratti: "Inter, puoi fare strada. Anche nel 2010 decollammo dopo gli ottavi" La Gazzetta dello Sport

Milito carica l'Inter: "Sono fiducioso, c'è da curare ogni dettaglio" Sportitalia

Il ct argentino Scaloni premiato: "Di Maria resterà come Messi. Lautaro il mio preferito" Sky Sport

Inter, D’Ambrosio: “Lautaro non chieda scusa. Ha carica da campione del mondo” fcinter1908

"Dopo il Mondiale adesso voglio la Champions League". Ha le idee chiare Lautaro Martinez che, intervistato da Prime Video, si è confessato: "I gol col Barcellona Adesso mi sento più maturo, in campo ...Le dichiarazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di Amazon Prime Video in vista della gara di Champions contro il Porto.