La campagna del Pde in difesa della democrazia in Europa e nel mondo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Il momento per combattere per la democrazia non è finito. Anzi, deve riprendere. Perché la democrazia, i sistemi democratici sono sotto attacco in tutto il mondo. Noi abbiamo una risposta e si chiama Europa». Il Partito democratico europeo (Pde) lancia un manifesto e una campagna intitolata proprio To Fight or not To Fight for Democracy?. «Ogni generazione deve assumersi questa responsabilità oggi – spiega il segretario del Pde, Sandro Gozi –. Dobbiamo lottare per la democrazia all’interno dell’Unione europea. Ci sono Paesi, come Ungheria e Polonia, che parlano di democrazia illiberale, che è un’assurdità. Dobbiamo combattere per la democrazia insieme. Insieme ai nostri fratelli ucraini, contro l’aggressione della Russia. E dobbiamo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Il momento per combattere per lanon è finito. Anzi, deve riprendere. Perché la, i sistemi democratici sono sotto attacco in tutto il. Noi abbiamo una risposta e si chiama». Il Partito democratico europeo (Pde) lancia un manifesto e unaintitolata proprio To Fight or not To Fight for Democracy?. «Ogni generazione deve assumersi questa responsabilità oggi – spiega il segretario del Pde, Sandro Gozi –. Dobbiamo lottare per laall’interno dell’Unione europea. Ci sono Paesi, come Ungheria e Polonia, che parlano diilliberale, che è un’assurdità. Dobbiamo combattere per lainsieme. Insieme ai nostri fratelli ucraini, contro l’aggressioneRussia. E dobbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidefaraone : Quelli di Fdi adesso citano Draghi sulle storture dei bonus edilizi. Prima lo attaccavano come nemico del popolo. I… - RaphaelRaduzzi : UN COLPO MORTALE PER TUTTA L'EDILIZIA Nn ci sono altre parole per descrivere le conseguenze del blocco totale della… - MiC_Italia : Il #MiC aderisce a #milluminodimeno, la campagna organizzata per diffondere la cultura della sostenibilità ambienta… - andreamusso97 : RT @CozzolinoSalvo: e teme di apparire debole in una questione, come quella del calcio, di grande interesse nazionale. La campagna #disdett… - HouseReporterIT : RT @MarRossella: La prova definitiva della mia tedeschizzazione ormai in stato avanzato: ogni mia visione del futuro comprende un uliveto n… -