La calorimetria | come si effettua l’esame e quando può essere utile

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laindiretta è un esame che può rivelarsi moltosi sta seguendo una terapia dietetica con l’obiettivo di dimagrire, per renderla il più “personalizzata” possibile oppure in caso di “stallo”, per ottimizzare i risultati. Ma di che tipo di esame si tratta?si svolge? Ne parliamo con il dottor Roberto Leonardi, dietologo responsabile del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica del Policlinico San Pietro, dove è possibileseguiti in percorsi finalizzati alla perdita di peso da un’equipe multidisciplinare, con piani alimentari personalizzati ed esami specificilaindiretta e l’impedenziometria. Dottor Leonardi, a cosa serve in particolare laindiretta? “La ...