Kvaratskhelia | non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore…

Kvicha Kvaratskhelia ha sbagliato un calcio di rigore durante Eintracht Francoforte-Napoli sfida di Champions League. Il rigore sbagliato da Kvicha Kvaratskhelia durante la sfida con l'Eintracht Francoforte ha fatto scattare subito forti critiche sul giocatore. Il georgiano ha sbagliato anche un gol davanti a Trapp, ma ha anche messo a referto un assist favoloso per Di Lorenzo, un colpo di tacco geniale su passaggio di Anguissa. Bellissimo il gesto di Osimhen, che subito dopo l'errore dal dischetto è andato da Kvaratskhelia per consolarlo, a dimostrazione che il gruppo azzurro è più unito che mai. Ma il rigore sbagliato da Kvaratskhelia non deve assolutamente far venire dubbi sulla forza del georgiano. Non va dimenticato che ha appena 22 anni e per la prima volta si affaccia alla Champions League e ad un match degli ...

