Kvaratskhelia | altro record

Khvicha Kvaratskhelia risulta essere il più giovane Calciatore protagonista della partecipazione a più di 5 gol nella competizione europea Champions League. E' stato infatti autore di 2 reti e 4 passaggi da rete. Ed è il primo giocatore del Napoli a fornire 4 assist in una edizione del massimo trofeo continentale. A cura di Alessandro Cardito

