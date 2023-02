Kvara sbaglia, Osimhen no. Il Napoli è da Champions (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il georgiano si fa parare un rigore, poi il nigeriano è travolgente e con l'uomo in più segna Di Lorenzo. Il Napoli vince 2-0 in casa dell'Eintracht Francoforte Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il georgiano si fa parare un rigore, poi il nigeriano è travolgente e con l'uomo in più segna Di Lorenzo. Ilvince 2-0 in casa dell'Eintracht Francoforte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: Kvara seppur sbaglia un rigore in pagella il 7 non glielo toglie nessuno. Il nuovo Crujff fa giocate da stropicciarsi… - Raffael09417931 : Kvara seppur sbaglia un rigore in pagella il 7 non glielo toglie nessuno. Il nuovo Crujff fa giocate da stropiccia… - LuigiLuc1926 : RT @lorena_lorena57: @StefanoVerbania Questa Kvara ha sbagluato un rigore, ha tirato addosso al portiere un goal fatto. Poi se #CDK sbaglia… - makva081 : RT @lorena_lorena57: @StefanoVerbania Questa Kvara ha sbagluato un rigore, ha tirato addosso al portiere un goal fatto. Poi se #CDK sbaglia… - MarioCantagall1 : @dtsgtr2 I rigori li sbaglia CHI HA IL CORAGGIO di tirarli... Kvara MAI in discussione -