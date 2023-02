Kuurne-Bruxelles-Kuurne: Alberto Dainese al debutto stagionale, capitanerà la DSM (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La stagione del ciclismo su strada sta per entrare in uno dei momenti più attesi ed eccitanti, quello che tutti gli anni ci regala momenti spettacolare e storie indimenticabili: stanno per iniziare le classiche di primavera. Si parte al nord, in particolare in Belgio, dove in due giorni consecutivi si correranno Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Quest’ultima vedrà tra i possibili protagonisti anche l’italiano Alberto Dainese, che qui farà dunque il suo esordio stagionale nel 2023. Il Team DSM ha scelto lui come capitano per una corsa che storicamente premia spesso un velocista, nonostante i tani muri (13 quest’anno) cosparsi lungo il percorso. Per Dainese sarà la prima volta in questa corsa, in cui dovrà confrontarsi con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La stagione del ciclismo su strada sta per entrare in uno dei momenti più attesi ed eccitanti, quello che tutti gli anni ci regala momenti spettacolare e storie indimenticabili: stanno per iniziare le classiche di primavera. Si parte al nord, in particolare in Belgio, dove in due giorni consecutivi si correranno Omloop Het Nieuwsblad e. Quest’ultima vedrà tra i possibili protagonisti anche l’italiano, che qui farà dunque il suo esordionel 2023. Il Team DSM ha scelto lui come capitano per una corsa che storicamente premia spesso un velocista, nonostante i tani muri (13 quest’anno) cosparsi lungo il percorso. Persarà la prima volta in questa corsa, in cui dovrà confrontarsi con ...

