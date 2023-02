Kraftwerk: due date in Italia nel 2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I Kraftwerk tornano in tour con un nuovo spettacolo che arriverà in Italia questa estate per due date imperdibili. Appuntamento il 7 luglio a Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale) e l’8 luglio a Genova (Arena Mare, Area Porto Antico). Le prevendite sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali. Rimangono validi i biglietti acquistati per le date inizialmente previste nel 2022 a Firenze e Genova. Ralf Hütter e soci porteranno sul palco i classici della discografia dei Kraftwerk, da Autobahn a Tour de France Soundtracks, per uno spettacolo che unisce musica e performance art e si preannuncia unico. La storica band di Düsseldorf, pioniera dell’elettronica, è infatti una vera e propria Gesamtkunstwerk – un’opera d’arte totale. Dopo lo straordinario successo del 3D ... Leggi su funweek (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Itornano in tour con un nuovo spettacolo che arriverà inquesta estate per dueimperdibili. Appuntamento il 7 luglio a Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale) e l’8 luglio a Genova (Arena Mare, Area Porto Antico). Le prevendite sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali. Rimangono validi i biglietti acquistati per leinizialmente previste nel 2022 a Firenze e Genova. Ralf Hütter e soci porteranno sul palco i classici della discografia dei, da Autobahn a Tour de France Soundtracks, per uno spettacolo che unisce musica e performance art e si preannuncia unico. La storica band di Düsseldorf, pioniera dell’elettronica, è infatti una vera e propria Gesamtkunstwerk – un’opera d’arte totale. Dopo lo straordinario successo del 3D ...

