Kombouarè: 'Abbiamo il 20% di possibilità, ma siamo capaci di cose pazze' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 'Un exploit lo Abbiamo fatto a Torino, adesso vogliamo provare a farne un altro per passare il turno in Europa League e raggiungere gli ottavi. Abbiamo sempre due possibilità su dieci, ma ce le ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 'Un exploit lofatto a Torino, adesso vogliamo provare a farne un altro per passare il turno in Europa League e raggiungere gli ottavi.sempre duesu dieci, ma ce le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Kombouarè: 'Abbiamo il 20% di possibilità, ma siamo capaci di cose pazze' #NantesJuve #UEL - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI NANTES - Kombouaré: 'Abbiamo tanti piccoli problemi. Castelletto a riposo, spero non sia nulla di serio. Con Lens ga… - TUTTOJUVE_COM : QUI NANTES - Kombouaré: 'Abbiamo tanti piccoli problemi. Castelletto a riposo, spero non sia nulla di serio. Con Le… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ??? #JuveNantes - #Kombouaré in conferenza stampa: 'Nel primo tempo abbiamo lasciato un po' a desiderare, mentre nella ripr… - GiokerMusso : ??? #JuveNantes - #Kombouaré in conferenza stampa: 'Nel primo tempo abbiamo lasciato un po' a desiderare, mentre nel… -

Kombouarè: 'Abbiamo il 20% di possibilità, ma siamo capaci di cose pazze' Noi non abbiamo nulla da perdere, mentre per loro essere eliminati sarebbe ' ridicule ', inteso come brutta figura. Noi, invece, abbiamo l'occasione di entrare nella leggenda del club. La scorsa ... La provocazione del Nantes: 'Se la Juve perde fa una figuraccia' Abbiamo l'obbligo di rimanere calmi, abbiamo preparato la gara in maniera serena ma i tifosi devono sapere che faremo di tutto per vincere. Sentiremo la motivazione di tutti ma dovremo anche fare ... Noi nonnulla da perdere, mentre per loro essere eliminati sarebbe ' ridicule ', inteso come brutta figura. Noi, invece,l'occasione di entrare nella leggenda del club. La scorsa ...l'obbligo di rimanere calmi,preparato la gara in maniera serena ma i tifosi devono sapere che faremo di tutto per vincere. Sentiremo la motivazione di tutti ma dovremo anche fare ...