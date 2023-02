Klopp sta provando a rivoluzionare il Liverpool che fu di Klopp

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il paradosso per uno come Jürgen, uno che ha sempre fatto di tutto per stare lontano dai cliché calcistici e non solo, è che sia finito, suo malgrado, in uno dei più abusati, e forse indimostrati, cliché: la crisi del settimo anno. Che ci sia un momento di difficoltà in un rapporto dopo sette anni è probabilmente una cavolata, eppure è dato per buono, quasi fosse una verità assoluta. Il rapporto tra Jürgen, il, è alla settima stagione piena (l'ottava formale, ma coni formalismi non valgono). Era subentrato l’8 ottobre 2015 all’esonerato Brendan Rodgers, completando un campionato buono solo di rodaggio, con una squadra creata e pensata per un altro tecnico, insomma un teaser, un’anticipazione di quello che ...