Klopp, Salah, Gerrard e...: a Liverpool il calcio è street art (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Liverpool sono tantissimi i murale dedicati ai giocatori dei Reds: Davide Chinellato ce li mostra raccontandoci tutti i retroscena legati a ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Asono tantissimi i murale dedicati ai giocatori dei Reds: Davide Chinellato ce li mostra raccontandoci tutti i retroscena legati a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Klopp, Salah, Gerrard e...: a Liverpool il calcio è street art - FrancescoCitin4 : Liverpool-Real Madrid 2-5 21/02 Partita spettacolare ad Anfield, da cui si possono trarre diversi spunti di analisi… - val3riob : #VanDijk pigro come al solito #Fabinho non sa più correre, non copre, non filtra #TAA ormai fa tenerezza #Salah dis… - sportface2016 : Il #RealMadrid domina #Liverpool: #Salah e #Nunez illudono #Klopp, poi #Alisson spiana la strada di Ancelotti - manini_giacomo : Golazo di Darwin #Nuñez di tacco con un movimento a smarcarsi super. Puntero pieno zeppo di difetti e di pregi, int… -