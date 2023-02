Kenya, maxi incendio in resort italiano: turisti in fuga (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Devastante incendio oggi a Watamu” in tarda mattinata. Lo scrive il portale MalindiKenya.net gestito dagli italiani in Kenya. Il rogo è divampato da un ristorante del centro della città, raggiungendo il ”Barracuda resort che è stato quasi completamente distrutto, con molti turisti connazionali in fuga”. Si precisa che non sono state segnalate vittime, ma che il forte vento continuando a far propagare le fiamme ai danni di case private e ristoranti della baia. Danneggiato dall’incendio anche il ristorante Mapango all’interno del Lily Palm resort, come riporta il portale, spiegando che alcuni turisti che erano ospitati al Barracuda hanno trovato ospitalità in altri hotel gestiti da connazionali. Lo staff delle strutture ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Devastanteoggi a Watamu” in tarda mattinata. Lo scrive il portale Malindi.net gestito dagli italiani in. Il rogo è divampato da un ristorante del centro della città, raggiungendo il ”Barracudache è stato quasi completamente distrutto, con molticonnazionali in”. Si precisa che non sono state segnalate vittime, ma che il forte vento continuando a far propagare le fiamme ai danni di case private e ristoranti della baia. Danneggiato dall’anche il ristorante Mapango all’interno del Lily Palm, come riporta il portale, spiegando che alcuniche erano ospitati al Barracuda hanno trovato ospitalità in altri hotel gestiti da connazionali. Lo staff delle strutture ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Kenya, maxi incendio in resort italiano: turisti in fuga - News24_it : Kenya, maxi incendio in resort italiano: turisti in fuga - ledicoladelsud : Kenya, maxi incendio in resort italiano: turisti in fuga - fisco24_info : Kenya, maxi incendio in resort italiano: turisti in fuga: (Adnkronos) - Il rogo oggi a Watamu -