Kenya, incendio in un resort italiano: paura e fuga dalla spiaggia dei turisti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Kenya, incendio in un resort italiano nella tarda mattinata. Tanta paura e panico tra i turisti presenti sulla spiaggia. Secondo le informazioni che arrivano, le fiamme non sono ancora state domate e non si registrano vittime per ora. Un forte incendio è scoppiato in un resort italiano in Kenya. Il sito MalindiKenya.net, portale degli italiani in Kenya, riferisce che "un devastante incendio è divampato nella tarda mattinata a Watamu" e che "sembrerebbe essersi propagato da un ristorante bar del centro cittadino verso il Barracuda"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ??Un devastante incendio si è sviluppato a Watamu, lungo una delle spiagge del Kenya frequentate dai turisti italian… - arianna_enea : RT @Radio1Rai: ??#Kenya Devastante incendio in un resort italiano a Watamu. Le fiamme si sono sviluppate lungo una delle spiagge. I turisti… - NotizieVirgilio : ?? Incendio in un resort italiano in Kenya: panico e turisti in fuga Un vasto incendio è divampato in un resort ital… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: ??Un devastante incendio si è sviluppato a Watamu, lungo una delle spiagge del Kenya frequentate dai turisti italiani. In… - occhio_notizie : È stato colpito dalle fiamme il resort italiano Barracuda, con i clienti che sono fuggiti in tempo cercando di recu… -