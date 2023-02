Kenya, incendio in un resort. Due italiane ricoverate per ustioni non gravi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Kenya – Oggi intorno alle ore 13 locali è divampato un pauroso incendio che ha semidistrutto tre grandi strutture turistiche del resort Barracuda Inn, di proprietà italiana, nella città di Watamu. Nel rogo è andato completamente distrutto anche il ristorante sul mare Mapango come molte kibande. L’allarme è scattato sin dalle prime fiamme e sono accorsi in aiuto oltre alla popolazione e alla sicurezza anche le forze dell’ordine per evitare atti di sciacallaggio che come in tutto il mondo sono frequenti in queste occasioni. https://strumentipolitici.it/wp-content/uploads/incendioKenya.mp4 Il Corrispondente Consolare Italiano a Watamu Marco Cavalli è corso in aiuto dei tanti turisti che hanno perso documenti e bagaglio. Molti turisti sono già stati trasferiti infatti in altre strutture , anche ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 22 febbraio 2023)– Oggi intorno alle ore 13 locali è divampato un paurosoche ha semidistrutto tre grandi strutture turistiche delBarracuda Inn, di proprietà italiana, nella città di Watamu. Nel rogo è andato completamente distrutto anche il ristorante sul mare Mapango come molte kibande. L’allarme è scattato sin dalle prime fiamme e sono accorsi in aiuto oltre alla popolazione e alla sicurezza anche le forze dell’ordine per evitare atti di sciacallaggio che come in tutto il mondo sono frequenti in queste occasioni. https://strumentipolitici.it/wp-content/uploads/.mp4 Il Corrispondente Consolare Italiano a Watamu Marco Cavalli è corso in aiuto dei tanti turisti che hanno perso documenti e bagaglio. Molti turisti sono già stati trasferiti infatti in altre strutture , anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ??Un devastante incendio si è sviluppato a Watamu, lungo una delle spiagge del Kenya frequentate dai turisti italian… - SecolodItalia1 : Kenya, va in fiamme il resort Alpitour a Watamu: ricoverate due italiane. L’incendio travolge anche le case… - Luxgraph : Incendio in Kenya, in fiamme resort italiano a Watamu: due turiste italiane ricoverate #corriere #news #2022 #italy… - RaffaellaSegre : RT @Agenzia_Ansa: ??Un devastante incendio si è sviluppato a Watamu, lungo una delle spiagge del Kenya frequentate dai turisti italiani. In… - edda_schembari : RT @Agenzia_Ansa: ??Un devastante incendio si è sviluppato a Watamu, lungo una delle spiagge del Kenya frequentate dai turisti italiani. In… -