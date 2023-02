Kenya | incendio in un resort Due italiane ricoverate per ustioni non gravi

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)– Oggi intorno alle ore 13 locali è divampato un paurosoche ha semidistrutto tre grandi strutture turistiche delBarracuda Inn, di proprietà italiana, nella città di Watamu. Nel rogo è andato completamente distrutto anche il ristorante sul mare Mapango come molte kibande. L’allarme è scattato sin dalle prime fiamme e sono accorsi in aiuto oltre alla popolazione e alla sicurezza anche le forze dell’ordine per evitare atti di sciacallaggio che come in tutto il mondo sono frequenti in queste occasioni. https://strumentipolitici.it/wp-content/uploads/.mp4 Il Corrispondente Consolare Italiano a Watamu Marco Cavalli è corso in aiuto dei tanti turisti che hanno perso documenti e bagaglio. Molti turisti sono già stati trasferiti infatti in altre strutture , anche ...