Kenya: in fiamme resort italiano a Watamu, turisti in fuga (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un devastante incendio si è sviluppato a Watamu, lungo una delle spiagge del Kenya frequentate dai turisti italiani. In particolare è stato colpito dalle fiamme il resort italiano Barracuda, con i clienti che sono fuggiti in tempo cercando di recuperare le loro cose. L’Ambasciata d’Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. Al momento non si segnalano vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un devastante incendio si è sviluppato a, lungo una delle spiagge delfrequentate daiitaliani. In particolare è stato colpito dalleilBarracuda, con i clienti che sono fuggiti in tempo cercando di recuperare le loro cose. L’Ambasciata d’Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. Al momento non si segnalano vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

