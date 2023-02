Kenya, brucia il resort di lusso Barracuda: 200 turisti italiani in fuga dalle fiamme. 'Così ci siamo salvati' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quasi 200 turisti italiani in fuga da un resort in Kenya , pochi minuti prima dell'inferno che lo ha ridotto in cenere e che ha causato ustioni da ricovero a tre connazionali . Questa la disavventura ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quasi 200inda unin, pochi minuti prima dell'inferno che lo ha ridotto in cenere e che ha causato ustioni da ricovero a tre connazionali . Questa la disavventura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Kenya Inferno nel paradiso delle vacanze, brucia il resort di lusso: 200 turisti italiani in fuga dalle fiamme - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La struttura gestita da italiani a Watamu è andata completamente distrutta. In salvo tutti gli ospiti subito riprotetti… - Agenzia_Italia : La struttura gestita da italiani a Watamu è andata completamente distrutta. In salvo tutti gli ospiti subito riprot… -