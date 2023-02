Katia Follesa, chi è il compagno Angelo Pisani: “Per lei ho fatto una grossa rinuncia” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Katia Follesa è legata al compagno Angelo Pisani, un altro volto noto della comicità italiana, infatti è parte del duo dei “Pali e Dispali”. Katia e Angelo si sono conosciuti a Zelig nel 1999, fidanzandosi ufficialmente nel 2006 e nel 2011 è nata la loro prima figlia Agata. Nel 2015 i due però si separano e in un’intervista del 2017 Katia dichiara di aver vissuto con Angelo come una coppia di “fidanzatini” per non far soffrire la loro bambina. Successivamente però i due sono tornati insieme, e a fine 2019 Angelo ha chiesto a Katia di diventare sua moglie. Da dicembre 2020 Katia Follesa, il compagno Angelo Pisani e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è legata al, un altro volto noto della comicità italiana, infatti è parte del duo dei “Pali e Dispali”.si sono conosciuti a Zelig nel 1999, fidanzandosi ufficialmente nel 2006 e nel 2011 è nata la loro prima figlia Agata. Nel 2015 i due però si separano e in un’intervista del 2017dichiara di aver vissuto concome una coppia di “fidanzatini” per non far soffrire la loro bambina. Successivamente però i due sono tornati insieme, e a fine 2019ha chiesto adi diventare sua moglie. Da dicembre 2020, ile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soundsblogit : La rivincita delle bionde, Michelle Hunziker, Katia Follesa e Max Pezzali: testo e video - RaiPremium : Alle 21.20 Stefano De Martino conduce la 2^ puntata di 'Stasera tutto è possibile' Il tema è 'Step Carnival' e gli… - EmyaOui : RT @Ce_and_Ba: Valeria Graci, Katia Follesa and Ema Stokholma from the Italian TV show 'Stasera tutto è possibile'????#emastokholma #valeria… - CarmeloAl1 : RT @sidespirito: katia follesa viva rai 2 amadeus fiorello sanremo madame puttana il bene nel male #VivaRai2 - Ce_and_Ba : Valeria Graci, Katia Follesa and Ema Stokholma from the Italian TV show 'Stasera tutto è possibile'????#emastokholma… -