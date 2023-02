Karl-Heinz Rummenigge: “Maradona in campo ha subito un trattamento inaccettabile” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, Rummenigge, ex attaccante di Bayern Monaco e Inter ha ripercorso alcuni momenti della sua vita “nerazzurra” … Una porzione della tua anima se l’è presa l’Inter… «Una parte significativa, forse la più divertente. La mia Inter sono i tifosi, quella gente, il loro affetto. Ricordo una partita dell’84, il 4 a 0 alla Juve … il mio primo gol in campionato. Fallo laterale, il pubblico si trova a cinque metri dalla linea e sento urlare “Kalle!, Kalle!”. Da pelle d’oca, una sensazione che non avevo mai provato… Negli anni 80 la serie A era il top mondiale. In Germania abbiamo a lungo pensato che i vostri presidenti, tutti italiani, si fossero messi d’accordo per organizzare il miglior campionato al mondo: massimo due stranieri per squadra e anche per i club medio piccoli la possibilità di acquistare i campioni. Il paese, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport,, ex attaccante di Bayern Monaco e Inter ha ripercorso alcuni momenti della sua vita “nerazzurra” … Una porzione della tua anima se l’è presa l’Inter… «Una parte significativa, forse la più divertente. La mia Inter sono i tifosi, quella gente, il loro affetto. Ricordo una partita dell’84, il 4 a 0 alla Juve … il mio primo gol in campionato. Fallo laterale, il pubblico si trova a cinque metri dalla linea e sento urlare “Kalle!, Kalle!”. Da pelle d’oca, una sensazione che non avevo mai provato… Negli anni 80 la serie A era il top mondiale. In Germania abbiamo a lungo pensato che i vostri presidenti, tutti italiani, si fossero messi d’accordo per organizzare il miglior campionato al mondo: massimo due stranieri per squadra e anche per i club medio piccoli la possibilità di acquistare i campioni. Il paese, ...

