Karate | Avanzini | “Dovevo fare la differenza agli Europei | ho vinto l’oro”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ostia – Sicuro delle sue possibilità e sicuro di sé, come racconta a Il Faro online, anche il suo allenatore alle Fiamme Gialle Stefano Maniscalco. Matteo, giovanissimo under 21 e già coneuropeo al collo, promette di crescere ancora nele prendersi le vittorie più grandi nei pesi massimi della disciplina. Da pochi mesi alle Fiamme Gialle, il titolo continentale conquistato lo scorso 5 febbraio, lo proietta verso un radioso futuro e sicuro presente. Sicuro come lui. Condelle sue possibilità, come confessa in questa intervista, con la sincerità di un ragazzo che sa dove vuole arrivare e con l’educazione di una famiglia che lo ha fatto crescere nei valori e nell’amore per il. Nel kumiteè il migliore in Europa e la vittoria è arrivata dopo ...