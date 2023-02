Karate | 60 Azzurrini alla Youth League | obiettivo podio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) È tutto pronto per il debutto della2023 di, per la prima volta estesa su 4 giornate, vista l’elevata partecipazione dell’anno scorso. Partirà giovedì 23 e arriverà a conclusione nella giornata di domenica 26 febbraio. In scena a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, sono oltre 1100 i giovanika iscritti, provenienti da 67 nazioni differenti. Tra le fila italiane, 60in gara tra Under 21, Juniores, Cadetti e Under 14, iscritti dalle proprie società di riferimento. Vedremo solcare i tatami arabi anche alcuni dei protagonisti degli ultimi Europei Giovanili come Matteo Avanzini, Mario Iannuzzi, Miriam Ederar, Luigi Matacchioni, Sofia Ferrarini e Francesca Crucitti. Clicca qui per la lista completa dei partecipanti italiani. Il torneo, come detto, si struttura in quattro ...