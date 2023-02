KAA Gent-Qarabagh Conference League | 23-02-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Gli azeri difendono la vittoria dell’andata

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Proprio come l’Anderlecht, c’è un’altra squadra belga che ambisce ad entrare negli ottavi die che, per riuscirci, dovrà cercare una rimonta casalinga, dopo aver perso la gara d’andata in trasferta: ilospita il, reduce dalla sconfitta per 1-0 maturata la settimana scorsa. La squadra azera non è un cliente semplice: InfoBetting: Scommesse Sportive e