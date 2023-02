Juventus Vs Torino | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Le due squadre arrivano con appena un punto di distanza e in lotta per un piazzamento europeo.Vssi giocherà martedì 28 febbraio 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz StadiumVS: LE(3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Chiesa, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Kostic, Di Maria, Vlahovic. All. Allegri(3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djdji, Schuurs, Buongiorno, Singo, Ilic, Linetty, Vojvoda, Karamoh, Miranchuk, Sanabria. All. JuricIN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn martedì 28 febbraio 2023 alle ore ...