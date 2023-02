Juventus, spunta la data del rientro per Pogba: Allegri può sorridere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto diverse problematiche in questa prima parte di stagione e non solo in Serie A. La Juventus di Massimiliano Allegri è andata finora molto al di sotto delle aspettative, dei tifosi e degli addetti ai lavori. Il club bianconero ha realizzato una campagna acquisti di grandissimo livello, acquistando colpi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ladi Massimilianoha vissuto diverse problematiche in questa prima parte di stagione e non solo in Serie A. Ladi Massimilianoè anfinora molto al di sotto delle aspettative, dei tifosi e degli addetti ai lavori. Il club bianconero ha realizzato una campagna acquisti di grandissimo livello, acquistando colpi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Interrogatorio segreto per Dybala, spunta una carta 'Ronaldo-Bis': l'argentino rischia un mese di stop https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Interrogatorio segreto per Dybala, spunta una carta 'Ronaldo-Bis': l'argentino rischia un mese di stop https… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Interrogatorio segreto per Dybala, spunta una carta 'Ronaldo-Bis': l'argentino rischia un mese di stop https… - infoitinterno : Inchiesta Juventus, interrogatorio segreto per Dybala: spunta la carta 'Ronaldo-bis'! Rischia un mese di stop: i de… - apetrazzuolo : JUVENTUS - Interrogatorio segreto per Dybala, spunta una carta 'Ronaldo-Bis': l'argentino rischia un mese di stop -