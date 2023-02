Juventus: si avvicina il rientro di Pogba, obbiettivo derby di martedì prossimo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il rientro del centrocampista della Juventus, Paul Pogba, si avvicina sempre di più. Il francese infatti ha giocato tutta la partitella con la Nwxt Gen e si è allenato con la squadra nel corso della rifinitura pre Nantes. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’obbiettivo è quello di rientrare tra i convocati per il derby contro il Torino di martedì prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildel centrocampista della, Paul, sisempre di più. Il francese infatti ha giocato tutta la partitella con la Nwxt Gen e si è allenato con la squadra nel corso della rifinitura pre Nantes. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’è quello di rientrare tra i convocati per ilcontro il Torino di. SportFace.

