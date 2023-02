Juventus, senti Kombouaré: “Se perdono contro di noi fanno una figura ridicola” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Juventus si gioca moltissimo della sua stagione nel ritorno contro il Nantes, il cui tecnico Kombouaré si lascia andare a giudizi duri. Domani per la Juventus è già la sfida che può decidere una stagione. La vittoria in casa del Nantes è un obiettivo inderogabile per il club bianconero, dopo il pareggio dell’andata, e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lasi gioca moltissimo della sua stagione nel ritornoil Nantes, il cui tecnicosi lascia andare a giudizi duri. Domani per laè già la sfida che può decidere una stagione. La vittoria in casa del Nantes è un obiettivo inderogabile per il club bianconero, dopo il pareggio dell’andata, e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreamusso97 : RT @_Morik92_: La mia chiacchierata con Claudio #Gugnali, ex vice Argentina: 'Si affeziona quando viene trattato bene, se ci saranno le con… - _Morik92_ : La mia chiacchierata con Claudio #Gugnali, ex vice Argentina: 'Si affeziona quando viene trattato bene, se ci saran… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Di Maria, senti Gugnali (ex vice Argentina): 'Si affeziona quando viene trattato bene, se ci saranno… - _Introducing_me : RT @Biancon3ro1897: Cioè questo ha chiesto il risarcimento..RISARCIMENTO per il mancato rinnovo alla #Juventus. E poi devo sentì gente che… - Biancon3ro1897 : Cioè questo ha chiesto il risarcimento..RISARCIMENTO per il mancato rinnovo alla #Juventus. E poi devo sentì gente… -