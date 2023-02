Juventus: obiettivo Torino per Pogba, ma potrebbe esserci anche con il Nantes (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’obiettivo di Paul Pogba è quello di tornare nella sfida di campionato contro il Torino, ma il francese spera anche per il Nantes L’obiettivo di Paul Pogba è quello di tornare nella lista dei convocati nella sfida di campionato contro il Torino, ma il francese conserva una flebile speranza di esserci anche per il Nantes. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tutto dipenderà dall’allenamento di oggi e dai segnali che arriveranno dal ginocchio destro. Il giocatore ieri aveva sensazioni positive dopo il test a ranghi misti con la Juventus Next Gen e vorrebbe anticipare i tempi. Massimiliano Allegri invece frena perché vorrebbe evitare che Paul abbia altre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’di Paulè quello di tornare nella sfida di campionato contro il, ma il francese speraper ilL’di Paulè quello di tornare nella lista dei convocati nella sfida di campionato contro il, ma il francese conserva una flebile speranza diper il. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tutto dipenderà dall’allenamento di oggi e dai segnali che arriveranno dal ginocchio destro. Il giocatore ieri aveva sensazioni positive dopo il test a ranghi misti con laNext Gen e vorrebbe anticipare i tempi. Massimiliano Allegri invece frena perché vorrebbe evitare che Paul abbia altre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Dal Corinthians al sogno San Siro: chi è #CarlosAugusto, obiettivo della #Juve - CalcioNews24 : Le ultime sulle condizioni di #Pogba - carmen807742414 : RT @mircojuve94: ??? #Bonucci: «Il mio sogno era quello di diventare campione d’Italia con la #Juve e campione d’Europa. Ogni giorno scendo… - Deianir17128382 : RT @Frusino: @CozzolinoSalvo Tutto come vado ripetendo da oltre un mese: -15 confermato e altro -30 in arrivo. L'obiettivo non è fare giust… - juventus_zone24 : Pogba ha un obiettivo concreto cioè la convocazione per il derby, ed addirittura il sogno Nantes, oggi ultimo test,… -