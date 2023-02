Juventus, inchiesta Prisma: sentito Paulo Dybala (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ... ad oggi, non sarebbe in discussione la parte sportiva nè all'orizzonte ci sarebbero delle potenziali penalizzazioni o addirittura retrocessioni per la società bianconera La Gazzetta dello Sport, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ... ad oggi, non sarebbe in discussione la parte sportiva nè all'orizzonte ci sarebbero delle potenziali penalizzazioni o addirittura retrocessioni per la società bianconera La Gazzetta dello Sport, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'L'inchiesta sulla Juventus? Mai sentita una cosa simile in vita mia' ???Karl-Heinz Rummenigge - Gazzetta_it : Plusvalenze #Juve, Dybala sentito a Roma sul suo addio ai bianconeri - ZZiliani : Che si tratti di un presidente federale indegno è sotto gli occhi di tutti: per dire, minimizzò fin da subito il ve… - Yogaolic : RT @Emanuele_8G: Plusvalenze Juve, Dybala interrogato dalla Finanza per l'inchiesta Prisma - La Gazzetta dello Sport ?@lapoelkann_? ancora… - Yogaolic : RT @ilgiornale: Un’ora e mezzo di interrogatorio, probabilmente sulla questione stipendi arretrati alla #Juventus: anche #Dybala sarebbe fi… -