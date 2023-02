Juventus e Roma si contendono il difensore della Serie A (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Roma e la Juventus potrebbero darsi battaglia per Emil Holm dello Spezia, calciatore in netta crescita in questa stagione Emil Holm ha impressionato in questa stagione con i colori dello Spezia, che probabilmente lascerà a fine stagione.La Juventus è interessata a lui e avrebbe potuto fare la sua mossa nell’ultima finestra di trasferimento. Tuttavia, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lae lapotrebbero darsi battaglia per Emil Holm dello Spezia, calciatore in netta crescita in questa stagione Emil Holm ha impressionato in questa stagione con i colori dello Spezia, che probabilmente lascerà a fine stagione.Laè interessata a lui e avrebbe potuto fare la sua mossa nell’ultima finestra di trasferimento. Tuttavia, L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brfootball : Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ?… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - mirkonicolino : Continuo a sentire che la #Roma 'non ha una rosa di prima fascia' e che #Mourinho stia tirando fuori 'sangue dalle… - _DiegoMiranda : ???? Victor Osimhen en 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ????? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Ro… - RashlawQ10 : RT @brfootball: Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ? vs. Spez… -