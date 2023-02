Juventus, Chiesa salta la rifinitura prima del match contro il Nantes (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, ha saltato l’allenamento di rifinitura con i compagni, prima del match di Europa League contro il Nantes. Il calciatore azzurro sarà valutato dallo staff medico nelle prossime ore, per valutare un possibile recupero last minute e rientrare nella lista dei convocati per la partita in Francia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’attaccante della, Federico, hato l’allenamento dicon i compagni,deldi Europa Leagueil. Il calciatore azzurro sarà valutato dallo staff medico nelle prossime ore, per valutare un possibile recupero last minute e rientrare nella lista dei convocati per la partita in Francia. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : #Pogba oggi ha giocato l'intera partitella a ranghi misti con la #NextGen: spera di tornare presto tra i convocati… - GiovaAlbanese : #Pogba comincia l'allenamento con i compagni, #Chiesa per il momento non è in campo. #Juventus #NantesJuve #UEL - ZZiliani : Ebbene, anche se i giocatori coinvolti erano 17, la #Juventus depositò in Lega 17 documenti di rinuncia ma solo 9 d… - LeMil78 : RT @SCUtweet: #Bonucci ?? Migliore gara con la #Juventus? Con Pirlo contro il Chelsea: abbiamo vinto 1-0 con gol di Chiesa. Ho fatto un err… - sportface2016 : Juventus, #Chiesa salta la rifinitura prima del match contro il #Nantes -