Juventus, Chiesa non convocato per la gara con il Nantes (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non ce l'ha fatta Federico Chiesa a recuperare in tempo per la sfida di Europa League contro il Nantes: l'attaccante della Juventus non potrà, dunque, partire direzione Francia ed è fuori dalla lista dei convocati di Massimiliano Allegri, insieme agli infortunati Pogba, Milik e Miretti. La gara, che si disputerà giovedì 23 febbraio alle ore 18:45, sarà il ritorno dei play-off di Europa League: si ripartirà dall'1-1 maturato a Torino. SportFace.

