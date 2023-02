Juventus | Chiellini ha mentito ai pm? Cos’è successo durante gli interrogatori

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si parla troppo poco di quantol’o condotti dai Pm a Giorgio. L’ex capitano bianconero si è infatti messo in una situazione molto difficile. AnsaDifficile trovare giocatori più atipici e iconici di Giorgio. Già solo il fatto di aver passato quasi tutta la sua carriera, da capitano, simbolo e titolare indiscusso nel decennio più vincente della storia bianconera, basterebbe per garantirgli un posto di tutto rispetto nel museo dei ricordi dell’Allianz Stadium, e nel cuore dei tifosi juventini. Se oltre a questo, aggiungiamo il fatto che ci troviamo di fronte a una dei pochi calciatori che ha deciso di laurearsi in economia mentre era il perno della difesa bianconera, ci vuole a capire perché ci troviamo di fronte a un calciatore fuori dal comune. Come ...