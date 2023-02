Juve, i convocati per il Nantes: Chiesa e Pogba non ci saranno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Niente Chiesa e Pogba: la Juve non li avrà a disposizione per la sfida di ritorno di Europa League contro il Nantes Attraverso i propri canali ufficiali, la Juve ha reso nota la lista dei convocati per la partita di Europa League col Nantes, in programma domani in Francia dalle 18:45 e valida per il ritorno degli spareggi. Niente da fare per Chiesa e Pogba: entrambi salteranno il match. Assenti poi gli infortunati Milik e Miretti. Questa la lista di Allegri. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea Attaccanti: Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior LEGGI ALTRE ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Niente: lanon li avrà a disposizione per la sfida di ritorno di Europa League contro ilAttraverso i propri canali ufficiali, laha reso nota la lista deiper la partita di Europa League col, in programma domani in Francia dalle 18:45 e valida per il ritorno degli spareggi. Niente da fare per: entrambi salteranno il match. Assenti poi gli infortunati Milik e Miretti. Questa la lista di Allegri. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea Attaccanti: Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior LEGGI ALTRE ...

