Juve attenta: spuntano due pretendenti per un big (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arrivano, dal nulla, delle pretendenti per Bremer e la Juventus pensa al da farsi vista la necessità di monetizzare. Stando a quanto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arrivano, dal nulla, delleper Bremer e lantus pensa al da farsi vista la necessità di monetizzare. Stando a quanto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiocovili : @dieguito82 @elliott_il Ripeto di certo non c'è nulla poi si vedrà e con la Juve bisogna stare attenta che le cose… - MondoBN : MERCATO, Attenta Juve: un club inglese piomba - P3droFavale : Cmq cara la mia @polpettaz la juve è seconda eh… stai attenta che riiiiischiiiii ???? - SaviCarlone : @EdoardoMecca1 C’è un passaggio con leggero accento spallettiano nel “la prossima partita sarà una partita difficil… - federicorivetti : Per come stanno le cose l’Uefa deve stare attenta a fare fuori la Juve con i suoi milioni di tifosi #DisdettaSkydazn -