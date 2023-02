Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Juve, a centrocampo non si decolla. E rispunta l’amore per Milinkovic #calciomercaato - FcMazbio : RT @Nino_TheBest: Avversari duri da battere. Difensori navigati, centrocampo grintoso, punte pericolose. 3-4-3, tecnico straniero. A.Abodi… - 1solocapitan : RT @Nino_TheBest: Avversari duri da battere. Difensori navigati, centrocampo grintoso, punte pericolose. 3-4-3, tecnico straniero. A.Abodi… - ZonaJuventina : RT @Nino_TheBest: Avversari duri da battere. Difensori navigati, centrocampo grintoso, punte pericolose. 3-4-3, tecnico straniero. A.Abodi… - angela_fieni : RT @Nino_TheBest: Avversari duri da battere. Difensori navigati, centrocampo grintoso, punte pericolose. 3-4-3, tecnico straniero. A.Abodi… -

L'idea è antica ma sempre attuale. Presto anche le esigenze potrebbero intrecciarsi: Sergej Milinkovic Savic è il sogno di Max Allegri, un potenziale obiettivo di mercato dellaper l'estate prossima. Quando il calciatore si ritroverà a un anno dalla scadenza del suo contratto, la Lazio potrebbe avere più interesse a venderlo che a trattenerlo - in assenza del rinnovo - ...spicca il nome di Tielemans: il talento belga, ancora in scadenza di contratto a ... Tra queste c'è anche la, ma non solo. Negli scorsi mesi il giocatore si è espresso così sul suo ...

Juve, a centrocampo non si decolla. E rispunta l’amore per Milinkovic La Gazzetta dello Sport

LIVE TJ - SPEZIA-JUVENTUS - La formazione ufficiale della Juventus: Locatelli e Paredes a centrocampo.... Tutto Juve

Juve, come procede il recupero di Pogba e l'indizio dell'agente: 'Passerà, non può essere peggio' Calciomercato.com

Calciomercato Juve, nuova idea per il centrocampo: c'è la conferma dell'agente ilBianconero

Juve, inserimenti dei centrocampisti e maggior supporto a Vlahovic: le mosse per eliminare il Nantes ilBianconero

Pogba è un'incognita, Rabiot andrà via, Paredes ha deluso: serve un investimento per rifondare la mediana, e il serbo è un vecchio pallino di Allegri: come si può trovare l’accordo con Lotito ...Il suo Brighton è settimo e in corsa per le coppe, ma secondo il Telegraph potrebbe lasciare a fine stagione: ha una clausola che gli permette di partire, e gli interessi non ...