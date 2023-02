Julio Cruz: «Spalletti è un maestro di calcio» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Repubblica intervista l’ex centrocampista dell’Inter Julio Cruz. Nella Champions del 2005 segnò una doppietta al Porto. Ricorda quel momento. «Giocammo a porte chiuse, per via del razzo lanciato a Dida dagli ultrà. Pioveva. Fu una partita durissima. Volevamo andare avanti a tutti i costi. Il Porto era davvero forte, due anni prima aveva vinto la Coppa con Mourinho. Mi sentivo elettrico. Il primo gol nemmeno me lo ricordo. Il secondo sì, di testa, sul primo palo. Il 2-1 non bastò a qualificarci, visto che all’andata avevamo perso 2-0». L’Inter stasera affronta proprio il Porto. Cruz confida nella forza dei nerazzurri in Champions. «Si gioca a Milano, e l’Inter è l’Inter. La missione è segnare tanti gol, in vista del ritorno. I nerazzurri in Champions hanno fatto grandi cose». Sulle difficoltà in campionato: «Ha perso partite che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Repubblica intervista l’ex centrocampista dell’Inter. Nella Champions del 2005 segnò una doppietta al Porto. Ricorda quel momento. «Giocammo a porte chiuse, per via del razzo lanciato a Dida dagli ultrà. Pioveva. Fu una partita durissima. Volevamo andare avanti a tutti i costi. Il Porto era davvero forte, due anni prima aveva vinto la Coppa con Mourinho. Mi sentivo elettrico. Il primo gol nemmeno me lo ricordo. Il secondo sì, di testa, sul primo palo. Il 2-1 non bastò a qualificarci, visto che all’andata avevamo perso 2-0». L’Inter stasera affronta proprio il Porto.confida nella forza dei nerazzurri in Champions. «Si gioca a Milano, e l’Inter è l’Inter. La missione è segnare tanti gol, in vista del ritorno. I nerazzurri in Champions hanno fatto grandi cose». Sulle difficoltà in campionato: «Ha perso partite che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Julio Cruz: «#Spalletti è un maestro di calcio» A Repubblica: «Il Napoli mi ha sorpreso. Non me l’aspettavo. È fr… - ale_bongio : RT @franvanni: “Si gioca a Milano, e l’Inter è l’Inter. La missione è segnare tanti gol, in vista del ritorno. I nerazzurri in Champions ha… - 10Innamorato : RT @franvanni: “Si gioca a Milano, e l’Inter è l’Inter. La missione è segnare tanti gol, in vista del ritorno. I nerazzurri in Champions ha… - Bianca34874951 : RT @franvanni: “Si gioca a Milano, e l’Inter è l’Inter. La missione è segnare tanti gol, in vista del ritorno. I nerazzurri in Champions ha… - StatusSymbol2 : RT @franvanni: “Si gioca a Milano, e l’Inter è l’Inter. La missione è segnare tanti gol, in vista del ritorno. I nerazzurri in Champions ha… -