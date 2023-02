Jugovic: «La Juventus domani deve scendere in campo con lo spirito di Vialli» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vladimir Jugovic, eroe della Champions del 1996 con la Juventus, ha parlato della sfida di domani sera contro il Nantes Vladimir Jugovic, eroe della Champions del 1996 con la Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. NEL RICORDO DI Vialli – «Se penso al Nantes mi viene in mente Vialli, un grande capitano. Grazie al suo carisma e anche ai suoi gol nelle due semifinali del 1996 eliminammo i francesi e arrivammo alla finale di Roma contro l’Ajax. La Juventus, dopo l’1-1 di Torino, domani deve scendere in campo a Nantes con lo spirito di Gianluca». VLAHOVIC – «È giovane e forte.Mi auguro per lui e per la Juve che Dusan torni a segnare con la continuità di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vladimir, eroe della Champions del 1996 con la, ha parlato della sfida disera contro il Nantes Vladimir, eroe della Champions del 1996 con la, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. NEL RICORDO DI– «Se penso al Nantes mi viene in mente, un grande capitano. Grazie al suo carisma e anche ai suoi gol nelle due semifinali del 1996 eliminammo i francesi e arrivammo alla finale di Roma contro l’Ajax. La, dopo l’1-1 di Torino,ina Nantes con lodi Gianluca». VLAHOVIC – «È giovane e forte.Mi auguro per lui e per la Juve che Dusan torni a segnare con la continuità di ...

